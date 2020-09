Trasciende retención de tesorero de San Mateo del Mar

-Hasta el momento el gobierno del estado no ha confirmado o negado la información



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Ha trascendido que el tesorero del municipio de San Mateo del Mar Juan Carlos Edison Hinojosa fue retenido por autoridades auxiliares de la agencia de Huazantlán del Río, según algunos reportes, la retención del funcionario municipal es para demandar la entrega de recursos.



El hecho se registró durante la noche de este jueves, después de que presuntamente sufrió un accidente automovilístico, aunque los familiares han comentado que un grupo de personas lo interceptó, lo golpearon y se lo llevaron a las instalaciones de la agencia municipal de Huazantlán de Río.



Otra de las versiones es que la detención del tesorero municipal se dio porque presuntamente iba en estado de ebriedad y en el accidente dos mujeres y un menor resultaron lesionados.



Hasta el momento se desconoce en qué condiciones se encuentra el tesorero municipal, por esta situación los familiares de Edison Hinojosa responsabilizan a José Luis Chávez Salinas, quien afirma ser el agente de Huazantlán del Río y a Mauricio Rangel González, agente de Juárez.



Asimismo las autoridades estatales no han confirmado o negado esta información, cabe recordar que en esa zona existe un conflicto que el pasado 21 de junio cobró la vida de 15 personas.

