Tras supervisión, autoridades aseguran que no hay ecocidio en el muro boulevard

-Las palmeras ya estaban secas, y las cortaban para evitar que se cayeran



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la denuncia en redes sociales sobre una “supuesta” tala de árboles en el muro boulevard, el Director de Medio Ambiente Jhony Cruz Ortíz, informó que fueron a verificar y que no era un ecocidio.



Explicó que las personas que estaban cortando la palmera son quienes radican cerca de esa zona, y que ya estaban secas por lo que decidieron cortarlas para evitar que se cayeran y provocaran un daño mayor, “nunca hubo un ecocidio”, agregó.



Dijo que no saben qué fue lo que secó las dos palmeras, pero sí detectaron puntos de quema de basura cerca de éstas, y que pudieron haber influido, además también desconocen quienes fueron los causantes de estos daños.



Así mismo, aseguró que están monitoreando las áreas verdes para detectar si hay más problemas de este tipo, además de que tampoco han llegado a la dirección de medio ambiente denuncias por derribe de árboles o situación similares.



Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier aspecto que ponga en peligro el medio ambiente.



Y es que el vídeo que circuló en redes sociales se aprecia como una persona está cortando una palmera, lo que fue criticado por ciudadanos y más por los que están reforestando la zona y luchando para evitar que sigan invadiéndolo.

