Profesora de CONALEP de Huajuapan demanda reinstalación

-Denuncian a Marcos Vera Esquipula de no querer acatar fallo de la JLCA a favor de la profesora



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Claudia Marcela Rojas Reyes fue despedida de manera injustificada en el año 2015, por ello inició un proceso legal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organismo que falló a favor de la catedrática, por lo que se ordenó a la parte patronal, es decir a la dirección del CONALEP que la reinstalaran en el plantel de Huajuapan de León, situación que se cumplió.



Sin embargo comentaron que la profesora ha sido objeto de agresiones y acoso laboral por parte del Dirigente sindical Marcos Vera Esquipula, a quien señalan de llevar a cabo una serie de acciones como difamando a la profesora, incluso lo señalan de cometer actos de odio en contra de una mujer.



Mencionaron que la postura de Vera Esquipula es la de no acatar el fallo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, queriendo imponer su voluntad a lo que establece la constitución y la ley federal del trabajo.



Cabe mencionar que la profesora formaba parte del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Estado de Oaxaca (SUTDCEO) cuando fue despedida de manera injustificada y durante su lucha recibió el respaldo del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del Conalep (SITAC).

