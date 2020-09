Pide regidor de salud a Lomabonitenses, no relajar medidas contra el covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en estos momentos los casos de covid, se han mantenido a la baja en el municipio de Loma Bonita, el Regidor de Salud, Asistencia social y deportes Lorenzo Medel Corro, pidió a los ciudadanos no bajar las medidas, ya que de relajarlas, podría provocar un aumento en los casos de covid.

Dijo que la etapa más fuerte del covid ya pasó en este municipio, pero aseguro que no “estamos exentos” de regresar a un rebrote porque muchos están relajando estas medidas que se implementaron en este municipio.



Pidió a los lomabonitenses seguir con las medidas necesarias como el lavado frecuentes de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia, y aplicarlas en lugares como los templos religiosos, mismos que ya abrieron desde el mes de septiembre.

Así mismo, el Regidor, enfatizó que muchos deportistas están pidiéndole que ya les permitan hacer actividades deportivas, sin embargo será el cabildo que determine próximamente cuándo empezarán a retomarlas, tomando en cuenta todas las medidas.

El regidor reiteró a la población de este municipio continuar las medidas, ya que de haber un repunte podrían implementar acciones más drásticas, como las que en su momento se acordaron como el cierre de negocios, filtros en las entradas al municipio, así como ley seca, y la suspensión de eventos sociales.

