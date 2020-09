Más de 800 viviendas dañadas en Jocotepec, en próximas horas podrían emitir declaratoria

-También hay afectaciones en Santiago Choapam, San Juan Lalana y San Juan Comaltepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes podrían declarar la emergencia por desastre o emergencia para cuatro municipios del estado de Oaxaca, debido a las afectaciones severas principalmente en Jocotepec en donde son más de 800 viviendas, dañadas.

El Titular de Protección Civil Estatal Antonio Amaro Cancino, explicó que son aproximadamente 700 viviendas en la comunidad de Río Chiquito con daño parcial y 10 más con daño total, así mismo en Jocotepec hay 54 con daños severos, más 40 en Montenegro con daño parcial por inundación, y en San Miguel Lachixola hay 5 viviendas con daños y una escuela telesecundaria, sumando 810 viviendas afectadas solo en este municipio.

Por lo tanto, esperan que sea este viernes cuando se emita la declaratoria de emergencia, para que logre cuantificar y verificar los daños, y por lo tanto conocer cuáles serán las necesidades que se lograrán abastecer, ya que a la mayoría de las viviendas que hay en la comunidad de Río Chiquito Jocotepec, fueron dañadas.

Mientras se declara la emergencia por parte del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ya sea de emergencia, ya están coordinándose con Protección Civil y con el DIF Estatal para entregar despensas y colchonetas, para las familias afectadas.

Aunado a esto, buscan solicitar ante la Comisión Nacional del Agua intervenga con recursos para que se construya un muro, en los afluentes de la zona y evitar en un futuro.

Además de Jocotepec, otros municipios con daños son Santiago Choapam, San Juan Lalana y San Juan Comaltepec.

