Llama Gobierno de Noé Ramírez a mantener medidas de prevención contra Covid-19 en Tuxtepec

-Concejales encabezaron hoy el “Tequio por la Salud” en la colonia Hidalgo

Tuxtepec, Oax.- Como medida de prevención para frenar la propagación del Covid-19 en el municipio de Tuxtepec, este viernes se llevó a cabo el “Tequio por la Salud” en la colonia Hidalgo, en el que se realizaron trabajos de sanitización para que los habitantes de esta zona de la ciudad estén más protegidos contra el coronavirus, siendo una actividad más que el Gobierno del Presidente Noé Ramírez Chávez realiza para salvaguardar la salud de los tuxtepecanos.

Este “Tequio por la Salud”, estuvo encabezado por la regidora de Desarrollo Rural, Edith Almendra Tobón, en compañía de concejales y funcionarios municipales, quién en representación del alcalde Noé Ramírez Chávez, hizo uso de la palabra para manifestar que: “Como Gobierno responsable estamos trabajando en combatir el Covid-19, es por ello que el día de hoy nos encontramos en esta colonia Hidalgo para llevar a cabo labores de sanitización en esta lucha para disminuir los contagios y defunciones por esta enfermedad entre la población de este municipio”.

Recordó que Tuxtepec se encuentra en color naranja dentro del Semáforo Epidemiológico pero que esto no significa que se deba bajar la guardia sino todo lo contrario, que es momento de arreciar en la práctica de las medidas de prevención para que el municipio no retroceda en este camino hacia la nueva normalidad.

“La pandemia no ha concluido, exhorto a la población a mantener las medidas sanitarias vigentes a nivel federal, estatal y las emitidas por el Gobierno Municipal, recordemos que debemos hacer un hábito el lavado constante de manos con agua y jabón, usar el cubrebocas de manera obligatoria, utilizar gel antibacterial, cuidar a nuestros niños, adultos mayores y personas que padezcan de alguna enfermedad, salir solo a lo necesario y si es por trabajo hacerlo cumpliendo todas las recomendaciones para no contagiarnos del virus y así protegernos y proteger a nuestras familias”, apuntó.

Por su parte, el Presidente de esta colonia Hidalgo, Alfredo Barrientos Delgado, agradeció por este compromiso que tiene el Gobierno Municipal para con los tuxtepecanos y por todo el apoyo que ha recibido esta colonia del Presidente Noé Ramírez Chávez, así como de eegidores, directores y jefes de áreas.

