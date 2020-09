IMSS de Tuxtepec deja de ser hospital covid, regresa a atención normal

-Solo deja 10 camas para covid y vuelve a la hospitalización normal.

-Desde mayo toda la zona de hospital, estaba destinada a pacientes covid

Santiago Méndez Agama

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este viernes el Hospital del IMSS de esta cuidad se reconvirtió nuevamente y dejó de ser Covid, para volver a atender las enfermedades comunes, tras cuatro meses de haber destinado toda su área de hospitalización a la pandemia.

De acuerdo a fuentes de la dependencia, a partir de este viernes solo se van a dejar 10 camas para pacientes covid y toda el área de hospitalización, volverá a recibir pacientes de otras enfermedades.

Y es que desde hace mas de un mes, el hospital del IMSS tiene un promedio de menos de 10 pacientes hospitalizados covid, de hecho este viernes solo tuvo 4 de un total de 37 camas destinadas para ello, es decir mas de 30 camas han permanecido vacías cuando hay una demanda de otras enfermedades.

Las fuentes consultadas explicaron que durante la parte mas critica de la pandemia, habilitaron 12 camas en la sala de espera de consulta de especialidades para hospitalizar a los pacientes mas delicados de otras enfermedades, pero no era suficiente aún con las 17 camas mas que hay en el área de urgencias.

También durante este tiempo, se dejaron de dar consultas de especialidades de segundo nivel, para darle prioridad a los pacientes de covid que en lo picos mas altos, llegaron a atender en consulta familiar a casi 200 diarios y al menos, unos 50 diarios en segundo nivel.

En este momento con la baja de casos, los directivos del IMSS tomaron la determinación de habilitar otra área covid solo con 10 camas y regresar a la atención de otras enfermedades, que la población derecho habiente demanda.

Sin embargo, aún no va a ser posible enviar a hospitales de tercer nivel como Veracruz, Puebla o Oaxaca a pacientes que lo requieran porque esos hospitales, siguen siendo covid 19.

En esta ciudad, durante los momentos mas criticos de la pandemia fue el IMSS y el Hospital Regional, quienes atendieron el mayor numero de pacientes y en muchos momentos, se vieron rebasados en capacidad.

También el ISSSTE ayudó con atención, aunque con menos capacidad hospitalaria.

