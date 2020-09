Grupo de pobladores toma caseta de Huitzo, cobran cuota a automovilistas

-Señalan que los manifestantes están cobrando 50 pesos como cuota de peaje

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas llegó a tomar la caseta de Huitzo y empezaron a cobrar la cuota de peaje en lugar del personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), de acuerdo a algunos automovilistas, la cuota que les están cobrando es de cincuenta pesos por unidad.

Este grupo de personas son pobladores de la región mixteca, específicamente del municipio de Santiago Tilantongo, quienes llegaron alrededor de las ocho de la mañana, sin embargo hasta el momento se desconoce los motivos por lo cuales tomaron la caseta de Huitzo y sus demandas.

De acuerdo a versiones del personal de CAPUFE, los manifestantes llegaron y les impidieron cobrar la cuota de peaje y son ellos quienes la están cobrando la cantidad de cincuenta pesos a cada vehículo, cabe mencionar que esta carretera comunica a la ciudad de Oaxaca con las ciudades de Puebla y la Ciudad de México.

