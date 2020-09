Fallece Policía Municipal de Xoxocotlán al ser agredido

-El agresor fue detenido y responde al nombre de “ Javier N.”

Redacción

La mañana de este viernes, Alberto Ramírez Cortés, elemento de la policía municipal de Santa Cruz, Xococotlán, fue agredido a las afueras de un jardín de niños que se ubica sobre la carretera antigua Xoxocotlán-Zaachila, en este municipio, esto ocurrió mientras varios elementos se encontraban realizando un operativo para detener a una persona.

Asimismo, se sabe que paramédicos de Protección Civil Municipal, fueron quienes brindaron los primeros auxilios al elemento de la policía municipal, y lo trasladaron al hospital civil de la Ciudad de Oaxaca, sin embargo en el trayecto perdió la vida.

Alejandro López Jarquín, Presidente Municipal de Santa Cruz, Xoxocotlán, a través de su cuenta de Twitter, informó, que agresor ya ha sido detenido, y responde al nombre de Javier N., con domicilio en la ciudad de Tlaxiaco.

“Nuestro compañero Alberto Ramírez Cortés, en cumplimiento de su deber perdió la vida al enfrentar a un delincuente. El agresor ha sido detenido, y responde al nombre de Javier N. y tiene domicilio en la ciudad de Tlaxiaco.” expresó López Jarquín.

Cabe mencionar que el ya occiso trató de detener al agresor, quien sacó un arma blanca provocandole heridas graves al elemento, por lo que sus compañeros realizaron disparos al aire para detenerlo.

El área fue acordonada por elementos de la Policía y la Guardia Nacional, para que los peritos de la Fiscalía del Estado realizaran las diligencias correspondientes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario