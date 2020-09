En plena pandemia con pedida de mano se arma fiesta en zócalo de Oaxaca

-Las amistades de la familia no portaban cubre bocas y no se respetó la sana distancia



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Con mariachis, un anillo de compromiso, testigos y en medio de la pandemia, se armó una fiesta en pleno zócalo de la ciudad de Oaxaca, el motivo fue que una pareja proveniente del norte del país, se comprometió con la entrega del anillo de compromiso.



Erika quien entregó el anillo es originaria de Tijuana, Baja California, Jessica quien recibió la joya vive en San Diego, California en los Estados Unidos, Erika tenía planeado todo, ambas se encuentran de viaje en la ciudad de Oaxaca y junto con unas amigas montó el momento para proponerle matrimonio a su pareja.



Erika y Jessica iban caminando por el zócalo, cuando llegó el mariachi, empezaron a tocar y fue el momento en que Erika se arrodilló para entregar el anillo de compromiso a Jessica, quien le dio el sí, con esta respuesta empezaron los abrazos entre la pareja y las amigas que presenciaron ese momento.



Las amigas de la pareja no traían cubre bocas, a pesar de que la indicaciones que de las autoridades es que este accesorio, debe ser portado por todos de manera obligatorio en la vía pública y así sin respetar las medidas de sanidad todas empezaron a abrazarse y a felicitar a la pareja.



Los más de 200 casos confirmados de Covid en los últimos días no fueron razón para que la pareja y sus amigas tomaran en cuenta las medidas sanitarias, cuando este grupo se retiró, llegó personal con trajes contra el Covid para sanitizar el zócalo capitalino.

