Distorsionan bailes de Guelaguetza y los presentan en televisión

-Flor de Piña y la tortuga del arenal, fueron montadas por la Compañía Nacional de Danza Folklórica



David Higareda



Tuxtepec, Oaxaca.- Gran escándalo se ha desatado en redes sociales tras las presentaciones de bailes de la Compañía Nacional de Danza Folklórica en el programa de “Heraldo TV”.



El revuelo se desató principalmente en Oaxaca, luego de que la Compañía de Danza presentara los bailes oaxaqueños de la tradicional Guelaguetza, principalmente el baile “Flor de piña” donde se pudo observar que la música del inicio no era la original y la coreografía, fue cambiada totalmente.



Durante este mes de septiembre el programa de “Aquí Contigo de Heraldo TV” donde podemos ver a la cantante y actriz Luz Elena González y más conductores, han presentado diferentes bailes y danzas representativas de nuestro México y que han estado a cargo de la Compañía Nacional de Danza Folklórica de la maestra Nieves Paniagua, destacada exponente de la danza en México.



Usuarios de redes sociales se manifestaron en el Facebook de la Compañía de Danza, en donde se publicó el video y comentaron que es una falta de respeto que uno de los grupos de baile más importantes del país presente un baile nada apegado a la coreografía original; además de que no se informen sobre la historia del baile ya que las integrantes del ballet, no supieron responder las preguntas que se le hicieron sobre “Flor de Piña”.



Recordemos que esto no es la primera vez que sucede, anteriormente ya había ocurrido con otras compañías de danzas que han realizado este tipo de presentaciones nada apegado a la original; lo indignante también para muchos en esta ocasión, fue la manera en como agarraron la piña pues no tiene nada que ver con la coreografía de su creadora la Mtra. Paulina Solís Ocampo, originaria de Tuxtepec Oaxaca; y que hasta el momento, nadie de su familia ha comentado algo al respecto.



Algunos maestros de danza en Tuxtepec y que han estado a cargo de la delegación “Flor de Piña” en años anteriores, como lo es el profesor José de Jesús Fernández, comentó en redes sociales, dejando claro que hay que respetar más a nuestros bailes, sin embargo lo que hace un ballet es precisamente presentar un espectáculo vistoso y llamativo, pero alejado de la realidad: “pues la presenta un ballet, y los ballets lo que hacen precisamente es presentar un espectáculo vistoso, llamativo pero alejado de la realidad. No le puse mucha atención a la nota pero creo que es el de la maestra Nieves Paniagua o Silvia Lozano qué junto con Amalia Hernández crearon esos grandes montajes”



La Compañía Nacional de Danza Folklórica de la Maestra Nieves Paniagua, es uno de los ballets folclóricos más importantes del país y se han presentado en varias partes del mundo. Por su intensa labor profesional en 1984 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, le otorga el nombre de Compañía Nacional de Danza Folklórica, en reconocimiento a su labor y calidad, a partir de entonces es estandarte de la conservación de usos, costumbres y tradiciones dancísticas de nuestros pueblos indígenas.

Y aun siendo una de las compañías de danza más importantes y reconocidas, usuarios de redes sociales que conocen el trabajo de la Mtra. Nieves Paniagua comentan y afirman que sus coreografías son exageradas.

Mientras tanto, no solo pasó con Oaxaca si no también con los bailes de otros estados como Tamaulipas, quienes también piden al grupo de danza tener más respeto por la cultura de las entidades e investigar más.



¿Y usted qué opina?

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario