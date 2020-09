Contabilizan los SSO 642 casos activos de COVID-19

-Piden las autoridades sanitarias sumarse a la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, para prevenir casos de dengue

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de septiembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que la entidad alcanzó los 16 mil 157 contagios acumulados de COVID-19 y mil 420 defunciones, por lo que hay un incremento de 227 casos nuevos en 75 municipios y ocho decesos, en comparación del informe epidemiológico de ayer.

El director de Atención Médica de la institución, Erick Azamar Cruz, destacó que este 24 de septiembre se han notificado 642 casos activos, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y actualmente pueden transmitir el virus a otras personas.

Indicó que se tiene un global de 7 mil 059 personas que han dado negativo a la prueba para la detección del padecimiento, 748 están como sospechosos y hay un total de 14 mil 095 pacientes que se han recuperado de la enfermedad.

Señaló que en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales se mantiene como zona con el mayor número de contagios reportados cada 24 horas, a la fecha tiene un acumulado de 10 mil 788 contagios, de esta cifra, están activos 440, además es el primer lugar en cuanto a incidencia de mortalidad con 685 fallecimientos.

Seguido de Tuxtepec con un global de mil 676 pacientes, de los cuales 21 son activos y 242 decesos; mientras que el Istmo reportó mil 614 confirmados, 28 activos y 277 perdidas fatales; la Mixteca con mil 034, 72 activos y 99 muertes; Costa con 716, 48 activos y 75 fallecimientos, y por último la Sierra donde se contabilizó 329 contagios, de estos 33 son activos y 42 personas han perdido la vida.

Recalcó que este jueves la red hospitalaria en la entidad presenta el 35% de ocupación de camas, de esta cifra el 44.7% corresponde a camas sin ventilador y el 18.9% con asistencia ventilatoria mecánica.

Asimismo, durante el corte epidemiológico de la pandemia, el médico infectólogo del hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Yuri Roldan Aragón, explicó que en la actual temporada de lluvias, los casos de dengue tienden a incrementarse; enfermedad transmitida por el mosco Aedes aegypti, y puede ser mortal si no se trata oportunamente.

Explicó que los síntomas del dengue sin signos de alarma son: fiebre, dolor de cuerpo y cabeza, salpullido, náusea, vómito, diarrea y plaquetas bajas, y se pude tratar de manera ambulatoria; respecto a la tipología con signos de alarma, el paciente presenta vómito frecuente, dolor abdominal, sangrado activo, y requiere referencia hospitalaria, en casos graves se ingresa a terapia intensiva.

Advirtió que las medidas preventivas deben fortalecerse en la población de riesgo como son: embarazadas, personas en edad avanzada, así como menores de cinco años y pacientes con problemas del riñón y diabetes mellitus, por lo que exhortó a la población a sumarse a la estrategia “Lava, Tapa, Voltea y Tira” todo recipiente que almacene agua limpia o de lluvia.

Además, invitó a las y los médicos, paramédicos y estudiantes a inscribirse al curso en línea sobre dengue promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Universidad Internacional de Florida; para mayores informes pueden consultar el link https://bit.ly/CVOPSDengue.

Comentarios

