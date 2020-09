Apoyos entregados a organizaciones las repartió la Guardia Nacional: Asamblea de pueblos en defensa del territorio

-Mencionaron que la población le pidió a CODECI AR que gestionara apoyos para los damnificados



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Los apoyos que recibió la organización Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (CODECI AR), fueron entregados de manera directa por personal de Protección Civil en la región de la cuenca del Papaloapan , así lo manifestó una de las dirigentes de la agrupación Bertha Torres Pereda.



Comentó que los apoyos que recibieron, fueron gestionados de manera directa ante la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), esto luego de que habitantes de la comunidad de Santiago Jocotepec le pidieron a la organización que gestionara estos apoyos para ayudar a los damnificados.



Otra de las dirigentes afirmó que el titular de la CEPCO Antonio Amaro Cancino citó a las organizaciones y a las autoridades municipales y comunales de Santiago Jocotepec el mismo día, como queriendo provocar una confrontación entre ambas partes, sin embargo señaló que las organizaciones se retiraron para evitar algún incidente.



Además dijo que le Diputado Local Ángel Domínguez Escobar informó a los medios de comunicación lo que quiso y haciendo quedar mal a las organizaciones, al señalarlas de querer gestionar recursos usando como argumento los daños provocados por las lluvias en varios municipios de la cuenca del Papaloapan.



Vale la pena recordar que el pasado 23 de septiembre CODECI AR se encontraba en una reunión en la CEPCO, cuando llegaron el Presidente Municipal de Santiago Jocotepec Rigoberto Carlos Escárcega Pérez y el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar, ahí hubo una discusión entre ambas partes y este bloque de organizaciones se retiró del lugar.

