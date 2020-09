A 10 años de la muerte de Catarino Torres, CODECI sigue reclamando justicia

-Este año, debido a la contingencia no habrá movilizaciones

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) Gaudencio Torres Pereda informó que sigue exigiendo justicia a 10 años de la muerte de quien fuera su líder nacional Catarino Torres Pereda, a quien asesinaron el 22 de octubre del 2010 al interior de sus oficinas.

Señaló que no hay avances en la investigación, y solo tienen 2 detenidos como responsables de este hecho, uno ya confesó que cometió este hecho, pero del otro no creen que haya cometido este delito “y otra que sentimos que es una persona que pos su mala suerte por ahí andaba y también se le señala, tengo datos y no es culpable”.

Así mismo, dijo que estos detenidos son los autores materiales, no los autores intelectuales, “hay alguien que organizó toco, que pagó y que no se sabe de esa investigación”, por lo que seguirán exigiendo justicia a 10 años de asesinato del líder nacional.

Reiteró que a pesar de los pocos avances, están dejando todo en mano de las instancias correspondientes, pues ellos son los encargados de garantizar la seguridad a los oaxaqueños.

Durante los últimos 9 años, la organización se movilizaba exigiendo justicia, realizaba marchas, bloqueos, y toma de dependencia, sin embargo en este año debido a la contingencia por el Covid, no se movilizarán.

