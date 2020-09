96.33% de las cámaras de videovigilancia en Valles Centrales de Oaxaca están en funcionamiento: SSPO

-Con el objetivo de reforzar las acciones en materia de seguridad; así como prevenir, sancionar y evitar la comisión de delitos

Comunicado

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informa que, con el objetivo de reforzar las acciones en materia de seguridad; así como prevenir, sancionar y evitar la comisión de delitos; el 96.33% del Sistema de Videovigilancia se encuentra en funcionamiento, lo que representa la instalación de 368 cámaras.

A través de la Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional (SIDI), se han instalado Sistemas de Visualización Espejo de los municipios de Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y San Bartolo Coyotepec, lo que permite la interconexión de las cámaras de videovigilancia con el Centro de Control Comando y Comunicación (C4) y, de esta forma monitorear las 24 horas del día, aumentando la seguridad de las y los ciudadanos.

Además, en la región de Valles Centrales se continúa el mantenimiento preventivo y correctivo al tendido de la red de fibra óptica conformado por 116 cámaras, con el objetivo de habilitar los Puntos de Monitoreo Inteligente para su visualización y monitoreo.

Para prevención la comisión de delitos, se instaló y configuró una cámara tipo PTZ en el Módulo de vigilancia y atención ciudadana del Municipio de Santa Lucía del Camino, reforzando con ello la seguridad sus habitantes. Por otra parte, se agregaron 45 nuevas cámaras y se amplió el espacio de almacenamiento del Sistema de Videovigilancia Urbana de Valles Centrales.

En coordinación con la Sub Dirección de Mercados Municipales de Oaxaca de Juárez, se actualizaron 15 cámaras del Sistema de Videovigilancia del mercado “Benito Juárez Maza”.

Con estas acciones, la SSPO crea estrategias de seguridad encaminadas al bienestar de las familias oaxaqueñas; reafirmando su compromiso de seguir construyendo un Oaxaca más seguro.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario