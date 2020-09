Tras caída de dos árboles, reabren zócalo de la ciudad de Oaxaca

-Pasillos y jardineras se llenaron de gente, pese al riesgo que existe de que otro árbol pueda caerse



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El zócalo de la ciudad capital fue reabierto a la población, luego que el pasado 15 y 17 de septiembre dos árboles cayeron, situación que provocó que las autoridades acordonaran la zona para evitar que se presentara algún accidente ente el temor de la caída de otro árbol.



Durante estos días se trabajó para retirar ambos árboles del zócalo, incluso plantaron un árbol más joven en dónde estaba uno de los laureles que se cayó, y es que cabe mencionar que las autoridades han dado a conocer que los árboles no están en buenas condiciones, toda vez que no se les ha dado el mantenimiento adecuado desde hace catorce años, aunado a que la tierra está reblandecida por las lluvias.



En cuanto se reabrió el zócalo, cientos de personas se empezaron a sentar en las jardineras, pese al riesgo que existe de que otro árbol pudiera caer, además durante los días en que estuvo cerrado el zócalo, la alameda de León tuvo una afluencia considerable de personas, a pesar del riesgo que existe por la pandemia de Covid.

