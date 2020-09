Resultados positivos en seguridad en zona limítrofe de Oaxaca y Veracruz: Cuitláhuac García

-Continúan reforzando medidas y estrategias en materia de seguridad de manera coordinada ambas entidades



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. –Durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Cuitláhuac García conversó con su homólogo Alejandro Murat Hinojosa a fin de revisar y reforzar las estrategias que garanticen la seguridad e integridad de la población.



Estas reuniones y mesas de trabajo en materia de seguridad, se conforman por los gobernadores de ambos estados, así como la participación de las fiscalías generales de las entidades, que de manera coordinada con los tres niveles de seguridad mantienen el orden público.



En la reunión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, Cuitláhuac afirmó que su administración se encuentra al pendiente de esta región con respecto a las acciones de seguridad que se comparten entre Oaxaca y Veracruz.



Explicó que el motivo de hacerlo en forma itinerante es para establecer cobertura en toda la entidad, ya que como se realizaba con anterioridad desde la capital, pretendían controlar todo, pero nada al mismo tiempo arrogaba resultados positivos

