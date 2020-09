Reportan en Jalapa de Díaz, 85 hogares afectados por lluvias

-Esperan la supervisión de autoridades federales, para determinar cuántas viviendas serán apoyadas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La lluvia de los días anteriores provocó afectaciones en varios municipios de la Cuenca del Papaloapan, entre éstos Jalapa de Díaz, en donde a decir del Presidente Municipal Jesús Ernesto García Velázquez, hay 85 hogares afectados y los cuales ya fueron reportados ante las instancias federales para que sean apoyados.



Explicó que será este viernes que supervisen las afectaciones en este municipio de la Cuenca, y posteriormente llegar los apoyos federales, sin embargo, ellos como autoridades municipales han estado ayudando de diversas maneras a los afectados.



El Presidente aseguró que van a estar al pendiente para que pronto puedan ser apoyados los habitantes de Jalapa de Díaz, ya que no depende de ellos si no de la Secretaría Bienestar, quienes van a dictaminar quienes serán beneficiados con los diversos programas.



Agregó que la lluvia fue la que provocó el desbordamiento de algunos arroyos de respuesta rápida, y a su vez que hubiera afectaciones en algunas comunidades, por lo que en coordinación con Protección Civil Regional han estado monitoreando el pronóstico del tiempo, y para evitar más daños han informado a sus pobladores que viven cerca de los arroyos que tomen las precauciones necesarias.



Por su parte el Jefe de Protección Civil de este municipio José Alfredo Ramos Carrera informó que además de las viviendas afectadas, resultaron con daños 4 escuelas, una casa de salud y el panteón municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario