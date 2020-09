Registran los SSO 128 casos nuevos de COVID-19 y 601 casos activos

-Se contabilizan 15 mil 930 casos acumulados y una defunción, sumando mil 412 decesos de manera acumulada

-Es importante continuar con el uso correcto de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de septiembre de 2020.- Al corte epidemiológico de este miércoles 23 de septiembre, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registran 128 casos nuevos de COVID-19, sumando 15 mil 930 casos acumulados en toda la entidad.

Así lo dio a conocer la subdirectora de Innovación y Calidad de los SSO, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, quien dijo que se han notificado 23 mil 735 casos, de los cuales 6 mil 966 han sido negativos, hay 839 sospechosos en espera de resultados de laboratorio, 13 mil 917 se han recuperado y se registró un deceso, sumando mil 412 defunciones.

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registró 10 mil 641 casos confirmados y 680 defunciones, Tuxtepec mil 671 y 242 fallecimientos, Istmo mil 598 y 277 decesos, Mixteca mil 010 y 98 muertes, Costa 696 y 74 defunciones y la Sierra 314 y 41 fallecimientos.

Los 128 casos nuevos registrados hoy se distribuyen en 38 municipios, siendo el que mayor número de casos presentó el de Oaxaca de Juárez con 53, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino ocho cada uno, San Sebastián Tutla cinco, Juchitán de Zaragoza y Villa de Etla cuatro cada uno, el resto tres, dos y un caso.

García Kavanagh dijo que de los 601 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 422, Mixteca 61, Sierra 39, Costa 36, Tuxtepec 20 y el Istmo 23 casos.

De las mil 412 defunciones registradas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido por 50 a 59 y 60 a 64 años con 632, 341 y 195 respectivamente. Por sexo, 938 han sido hombres y 474 mujeres; las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Por ocupación hospitalaria el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), presenta el 78.6% de camas ocupadas, seguido del IMSS régimen ordinario con 46.5%, ISSSTE 44.3%, Pemex 41.7%. Hay una ocupación global del 35.9 %, sin ventilador 44.6% y con ventilador 21.4 %.

Finalmente, dijo que la pandemia continúa por lo no se debe bajar la guardia, asimismo, utilizar correctamente el cubrebocas ya que éste salva vidas, por lo que al salir se debe usar siempre, evitar tocarlo, cubrir nariz y boca, no compartirlo, quitarlo de la parte de atrás y no tocarlo, lavarse las manos antes de colocarlo y quitarlo, y lavarse las manos 20 veces al día, “aplicar la sana distancia y sino tiene a que salir, quédense en casa”.

