Protestan artistas y colectivos para evitar venta de espacios en el cerro crestón de Oaxaca

-Piden a las autoridades que se les informe sobre el proyecto y para qué sería utilizado ese espacio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de colectivos y artistas, se manifestaron en el atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, para dar a conocer su rechazo a la posible venta de una parte del cerro “Crestón”, pues como originaria de la ciudad de Oaxaca no puede permitir que se le cause este tipo de daños a la entidad.



La artista Magda Ruíz comentó que no solo piden que se detenga el daño que se le hace al cerro del crestón, sino que se repare el daño que se le ha ocasionado desde hace tiempo, por ello pide el apoyo de la población para que las autoridades dejen de dañar al cerro.



Además pidió a las autoridades del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez que se les explique los motivos por los cuáles se pretenden vender esos espacios, para qué se van a utilizar, quiénes están involucrados y por qué se dispone de ese espacio que le pertenece a todos los oaxaqueños.



Por su parte el Presidente del Consejo Consultivo del Medio Ambiente Gerardo Aldeco, otro de los manifestantes dijo que todo parece indicar que la intención es urbanizar la zona del cerro crestón, lo cual impactará muy grave al entorno y se perderán muchos espacios, incluso lo comparó con lo que está pasando con el cerro del Fortín y el ejido Guadalupe Victoria.



Cabe mencionar que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín pretende poner en venta bienes inmuebles el municipio de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de solventar una crisis financiera del ayuntamiento, sin embargo esta iniciativa no fue aprobada y se analizará a detalle la situación antes de poner en venta el predio de 3 mil metros cuadrados en 3 millones 900 mil pesos.

