Más de 15 mdp, será la derrama del aguinaldo de los cerveceros en Tuxtepec

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante los últimos meses, la situación económica del municipio de Tuxtepec no ha sido muy favorable, esto debido a los despidos que se presentaron, al cierre del comercio no indispensable, pero también a que algunos comerciantes cerraron de manera definitiva, por lo tanto quienes aún sobreviven ven una esperanza en la derrama que se espera por el pago de aguinaldos.



El Dirigente del Sindicato de cerveceros, Andrés Santiago Parada dijo que espera una derrama de más de 15 millones de pesos, tan solo de los trabajadores de este gremio, aunque sí dijo que se esperaba que la derrama fuera más en el municipio, no fue así.



Aunado a estos más de 15 mdp, se suma el recurso de los otros sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y que tienen contratos colectivos de trabajo como son el de harineros, el del 12 de julio, así como el de los azucareros, y el sindicato Democrático, que pertenece al ayuntamiento.



Aunque si dijo que hay sindicatos que no reciben ningún tipo de aguinaldo, como son el de la construcción, el de pintores, y de cargadores, así como otros más que viven al día y así como no perciben aguinaldo, tampoco tienen otro tipo de prestaciones.



Por lo tanto, el circular de dinero en el mes de diciembre será un respiro a la actual situación económica que se vive en el municipio de Tuxtepec, en donde ya suman más de 240 cortinas cerradas en los últimos meses.

