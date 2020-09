Inaugura AMH obras de infraestructura social en la Sierra Norte

-El Mandatario Estatal entregó en Nuevo Zoquiapam obras de infraestructura con un valor de más de 12 millones de pesos en beneficio de la población

Comunicado

Nuevo Zoquiapam, Oax. 24 de septiembre de 2020.- En gira de trabajo por la Sierra Norte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida 24 de Febrero en esta localidad, así como un techado de la cancha de usos múltiples de la escuela Telesecundaria y entregó mobiliario escolar en beneficio de los habitantes de este municipio; obras que requirieron la inversión de más de 12 millones de pesos.

Durante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico, el Mandatario Estatal señaló que para esta obra se invirtió un monto de 9.9 millones de pesos, proveniente del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y se realizaron trabajos de terracería, obras complementarias y señalamientos.

“Hoy el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los municipios estamos trabajando en lo más importante, que es el pueblo, y podemos inaugurar este tipo de obras que cambian poco a poco la vida de nuestra gente. Vamos a seguir haciendo acciones para mejorar la calidad de vida de la sociedad”, abundó Murat Hinojosa.

Asimismo, mencionó que se atenderá la situación de la plaga que está afectando a los bosques de Nuevo Zoquiapam y de la Sierra Norte.

En su intervención, el presidente municipal, Francisco Hernández Cuevas, agradeció a las autoridades estatales por realizar esta obra que cambia la forma de vida de la población, “la comunidad está muy agradecida, gracias por este apoyo”, señaló.

Igualmente, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, reconoció la voluntad del Gobernador que ha cumplido los compromisos con el pueblo, “hoy venimos a ser testigos de que los trabajos se están haciendo, los hechos hablan”, dijo.

Como parte de esta gira, el Jefe del Poder Ejecutivo también inauguró el techado de la cancha de usos múltiples de la escuela Telesecundaria de esta comunidad, que requirió una inversión de 2 millones 84 mil 402 pesos y que beneficiará a 120 alumnos y docentes de esta unidad escolar.

“Estamos dando los pasos que no se habían dado en muchos años; nosotros nos debemos al pueblo y caminamos con el pueblo, así que quiero reiterarles el compromiso de mi Gobierno de estar cerca de ustedes para dar mejores resultados, siempre pensando en las familias y en Oaxaca”, expresó.

Además, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las niñas y los niños, el Gobernador entregó 100 sillas de paleta para el municipio, y a la escuela primaria “Miguel Hidalgo” se le proporcionó un paquete de material de aseo, deportivo y de oficina; dos rollos de malla, cuatro cubetas de pintura, un pizarrón y una laptop.

Al respecto, el director de la escuela Telesecundaria, Pedro de Dios Gallegos, refirió que la entrega de las obras y del mobiliario abona a la restauración de una deuda histórica con la sociedad y con la educación, “hoy es un día especial, porque sin pueblo no hay educación y sin educación no hay pueblo, gracias a todos los que hacen posible esto”, expuso.

Estuvieron presentes los diputados Horacio Sosa Villavicencio y Alejandro Avilés Álvarez; el director de Planeación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Jorge Rodríguez de la Rosa; el director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David Mayrén Carrasco y el director de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), Aarón Juárez Cruz.

Así como el presidente de Bienes Comunales de Nuevo Zoquiapam, Guillermo Beteta Pérez; el director y el presidente del Comité de padres de familia de la escuela Telesecundaria, Pedro de Dios Gallego y Eutilio Vásquez Alavéz, respectivamente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario