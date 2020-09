Grupo de militantes de MORENA manifiestan respaldo a Citlalli Hernández a la Secretaría General

-Señalaron que MORENA no le pertenece a ningún grupo y que la propuesta de Citlalli es la de reconciliar a la militancia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de militantes de MORENA, encabezados por el Diputado Local Pavel Meléndez Cruz, se manifestaron en favor de la Senadora de la República Citlalli Hernández quien es candidata a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político.



El legislador dijo que MORENA es un partido movimiento y que no le pertenece a ninguna familia o a algún grupo y mencionó que Citlalli Hernández tiene la visión de la reconciliación entre la militancia, por ello los dirigentes y los que ocupan un cargo de elección popular, deben estar a la altura del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



Otra de las propuestas de la candidata a Secretaria General de MORENA es que se tome en cuenta a las bases al momento de tomar decisiones al interior del partido, sobre todo porque la población fue la que intervino en gran medida en la creación de MORENA como movimiento y posteriormente como partido político.



Agregó que no coinciden con las formas de otros partidos políticos, pues señaló que si alguien pretende sobreponerse y traicionar los principios de MORENA para obtener algún beneficio personal o candidatura, no debe permitirse, pues en el partido los militantes deben ser tomados en cuenta.



El legislador dijo que no promoverán el voto hacia algún candidato a la Presidencia Nacional de MORENA y que esa decisión la tomará cada militante al momento de ser encuestado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario