Gobierno de Tuxtepec llama a evitar factores de riesgo de infecciones respiratorias

-Ante el Covid-19 estos padecimientos pueden derivar en un problema grave de salud y poner en riesgo la vida de las personas: Abel Jiménez

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En estos tiempos difíciles de pandemia es necesario prestar atención y evitar los factores de riesgo de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas ya que de no ser tratadas en tiempo y forma, estas pueden derivar en un problema grave de salud que ponga en riesgo la vida de las personas, señaló el Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez.

Dijo que el sistema respiratorio está expuesto a la acción de numerosos agentes infecciosos que pueden ingresar por vía aérea, es decir, a través de la respiración que pueden derivar en enfermedades como el resfriado común, faringoamigdalitis, otitis media, Crup o neumonía, esta última es la infección aguda que con más frecuencia amenaza la vida, y puede tener complicaciones como el empiema pleural y el absceso pulmonar.

Abel Jiménez Gómez, expuso que es necesario que la población tenga información de cómo se producen y cómo se disminuyen los factores de riesgo de las infecciones respiratorias agudas ante el Covid-19 y detalló que este se produce ante la falta de nutrientes durante el embarazo y se disminuye el riesgo ingiriendo ácido fólico y fumarato ferroso, consumiendo frutas de la región, hiervas como el quelite, huevo y carne, mientras que el riesgo ante la lactancia materna ineficaz se aminora cuando la madre amamanta al bebé con leche materna por lo menos durante el primer año de vida, ya que esta le ayuda al desarrollo de su sistema inmunológico, en especial el sistema respiratorio.

La exposición al humo es otro de los riesgos cuando las familias utilizan leña o fogón para guisar sus alimentos, por lo que es recomendable utilizar estufas ecológicas y no exponer a la familia a respirar el humo ya que este irrita y agravan las infecciones respiratorias agudas.

Indicó que para mayor protección de las personas, es importante que tengan completo el cuadro de vacunas ya que hay enfermedades respiratorias que se pueden evitar, recomendó que de no tener todas las vacunas los interesados pueden acudir al sector salud para que se las apliquen.

Agregó que en el caso de pacientes con alguna enfermedad o infección respiratoria aguda deben de llevar un control adecuado en su tratamiento para controlarlas, ya que pueden ser graves o letales.

