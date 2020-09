CIPO se manifiesta en Oaxaca, exigen atención a damnificados de Santiago Jocotepec

-Denunciaron que los centros de salud de las comunidades están rebasados y algunos no están funcionando



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), se manifestaron en la Avenida Juárez frente a casa oficial para exigir al gobierno del estado que acudan a la zona afectada en Santiago Jocotepec, para ayudar a las familias que resultaron afectadas por las lluvias de los últimos días.



Maura Mendoza Acevedo integrante de la organización, comentó que a seis días de las afectaciones la respuesta por parte de las autoridades ha sido mínima. por ello han pedido a la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca que se emitan medidas cautelares a favor de niños, niñas y adultos mayores que hayan sido afectados.



El llamado lo hicieron extensivo a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), el DIF estatal, Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), sobre todo porque la DDHPO pidió a estas dependencias informaran sobre la situación, información que señalan no han entregado.



Por esta razón tuvieron que salir a las calles para informar que no se han atendido de manera integral las necesidades de las familias damnificadas, asimismo dijeron que en la comunidad de Arroyo Chiquito se ubica un centro de salud, el cual no cuenta con equipo médico ni medicamentos, para atender a la población.



Mencionaron que el centro de salud cuenta con un médico pasante y una enfermera, personal que es insuficiente para atender a la población en esta situación de desastre en la que se encuentran, además dijeron que en San Antonio de las Palmas también hay un centro de salud, sin embargo no está funcionando porque las autoridades no han querido instalarle energía eléctrica.

