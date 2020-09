Banco Bienestar se queda en Valle, solo se valora propuesta de ubicación: Delegada Regional

-Señaló que hay 2 propuestas dentro de la cabecera municipal, ahora solo están a la espera de los encargados del proyecto para dar luz verde y comenzar la construcción.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- La Delegada Regional de los programas Federales BIENESTAR Yesenia Barbosa Arcury, informó con respecto a la situación de la instalación de un banco en Valle Nacional, que éste se queda en la periferia de la cabecera municipal.

Comentó que ya existen 2 propuestas donde podría ubicarse este banco y precisó, que una de las propuestas más viables seria en la entrada de la población por lo que están valorando esta esta propuestas, ya que indicó que aún están en los límites del tiempo establecido para que se inicie con los trabajos de construcción.

Así también resaltó que se estaba buscando un lugar estratégico para la comodidad de los beneficiarios y que se implemente la actividad económica propia, para la misma ciudadanía de este lugar.

Barbosa Arcury explicó que ahora solo resta esperar que hagan presencia física los encargados de este proyecto y de inmediato, empezar con los trabajos de construcción tal y como será en otros municipios, tal es el caso de Chiltepec quien sin problemas ha dado luz verde, para que este banco se construya a la brevedad posible.

De esta manera mandó un mensaje para los vallenses de que no hay de que preocuparse, ya que el banco es un proyecto definido para este municipio y agregó, que los logros han sido notables para esta región, ya que aseveró que la Cuenca es la única región que tendrá más bancos BIENESTAR en todo el Estado y esto gracias al trabajo coordinado con los municipios cuenqueños.

