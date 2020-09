API se manifiesta en SEMOVI, por retención de unidades

-Alrededor de la una de la tarde las oficinas fueron liberadas



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- La Asamblea de los Pueblos Indígenas (API) se manifestó en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), para exigir la liberación de tres unidades que fueron retenidas en un operativo en los municipios de Huajuapan de León y Tlaxiaco, así lo manifestó el líder de la organización Uriel Díaz Caballero.



Manifestó que no es posible que el gobierno continúe exprimiendo a los más pobres, asimismo amagaron con movilizarse y realizar bloqueos el próximo lunes en caso de que la SEMOVI no les devuelva las unidades, sin embargo alrededor de la una y media de la tarde los manifestantes ya se habían retirado.



Asimismo el dirigente dijo estar molesto por la burocracia que existe en las dependencias, pues detalló que unos trámites los deben hacer en Huajuapan de León, en Tlaxiaco y otros en la ciudad de Oaxaca, además de que no le informan los motivos por los cuáles retuvieron las unidades.



Finalmente Díaz Caballero dijo que no pagará ninguna infracción a menos que él la haya cometido y pidió a las autoridades a dejar de seguir exprimiendo al pueblo de esta manera.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario