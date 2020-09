Administración de López Obrador está reprobada: Presidenta del PAN en Oaxaca

-Esta afirmación la hizo en el marco del aniversario 81 de la creación del partido



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Natividad Díaz Jiménez, mencionó que el gobierno del Presidente López Obrador está reprobado, pues se ha dedicado a echarle la culpa al pasado, no hacer nada por el presente y mucho menos para el futuro.



En cuanto al juicio que quiere hacer contra los expresidentes, incluído Felipe Calderón, la dirigente panista comentó que eso es un reflejo de su personalidad, de un tema que no ha podido superar y que siempre ha estado lleno de odio, además de que le quedó grande la Presidencia de la República.



La también Diputada Federal comentó que para revertir esta situación, el mandatario nacional debe dejarse ayudar, pues Acción Nacional no ha criticado como presidente, pero si se le exige que deje de ser autoritario y que escuche las propuestas en materia de políticas públicas que la bancada panista le ha hecho.



Detalló que López Obrador es responsable de las más de 65 mil muertes por Covid, sobre todo porque no hizo un llamado a la población para que usara cubre bocas, así como el llamado a quedarse en casa, que en su momento se requería, además de no dar los insumos y presupuesto al sector salud para atender la pandemia.



Estas declaraciones las hizo en el marco del evento que se hizo en la sede estatal del PAN, para celebrar el aniversario 81 de la creación de este instituto político, en ese sentido dijo que espera que en la elección del 2021 le vaya bien al partido, además hizo un llamado a todos los partidos políticos para unirse y sacar adelante al país.

