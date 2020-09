A un mes de asesinato de Tomás Martínez, organizaciones se movilizarán en Oaxaca

-Las movilizaciones serán también para exigir la aparición de los 43 normalistas a seis años de su desaparición



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Organizaciones sociales denunciaron que a un mes del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, el avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca son nulas y señalaron de omisión al Fiscal Ruben Vasconcelos Méndez, por ello anunciaron una serie de movilizaciones para este fin de semana.



Comentaron que estas movilizaciones se realizarán en las ocho regiones del estado y uno de los objetivos es seguir exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y es que este 26 de septiembre, se cumplen seis años de la desaparición de estos jóvenes estudiantes.



En lo que se refiere al asesinato de Tomás Martínez Pinacho, comentaron que el nulo avance de las investigaciones, es un ejemplo de la complicidad que tiene la Fiscalía General del Estado, asimismo denunciaron que hay otros casos como las amenazas a Consorcio Oaxaca y otras organizaciones, que no están siendo atendidas por la Fiscalía.



Por esta razón las organizaciones exigen a la Fiscalía el esclarecimiento del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, así como la captura de los autores materiales e intelectuales de este crimen, asimismo piden al Fiscal que no dilate las investigaciones, como ha sucedido en otros casos.



Además responsabilizaron al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a su estructura de gobierno, de cualquier daño o agresión que le pueda ocurrir a algún integrante o líder de las organizaciones que hoy se suman a la exigencia de justicia, pues afirman que el asesinato de Tomás Martínez es un crimen de estado.

