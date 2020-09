Trabajadores del CONALEP en Oaxaca, anuncian posible estallamiento de huelga

-Aseguran que hay violaciones laborales y que los 6 planteles que hay en la entidad, se sumarán a esta protesta.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana de este miércoles, integrantes del Sindicato único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), marcharon por calles del Centro Histórico de Oaxaca luego de que se anulara su mesa de dialogo con autoridades educativas, para atender ciertas violaciones a sus derechos establecidos dentro del contrato colectivo.

Al respecto el Secretario General del Sindicato Marcos Vera Esquipulas, señaló que las negligencias son derivadas de la falta de responsabilidad del delegado estatal del CONALEP Arturo Vázquez Vázquez, tras haber roto el dialogo con las autoridades, por lo que anunciaron un posible estallamiento de huelga que se estaría llevando a cabo para el próximo 26 de octubre a las 6:00 hrs.

Señalan que de último minuto se canceló la mesa de trabajo agendada para las 10 de la mañana, ya que fueron condicionados a que no se presentaran los integrantes del sindicato, si no solamente la mesa directiva, en donde los puntos a tratar son violaciones al contrato colectivo de trabajo, la carga horaria a los maestros e imposición de docentes, lo que afecta el inicio de clases de manera virtual.

En este sentido, informaron que los planteles de Huajuapan de León, Puerto Escondido, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, San Juan Bautista Tuxtepec se sumarán ante esta protesta.

