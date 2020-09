Sol Rojo se moviliza en Oaxaca, exigen solución a sus demandas

-Piden solución al conflicto de San Miguel Copala y justicia por el asesinato de Luis Armando y la desaparición de Ernesto Cernas

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La organización “Sol rojo” realizó una marcha y un mitin frente a casa oficial para exigir el cumplimiento a las demandas que tienen, principalmente en el conflicto que persiste en San Miguel Copala y que hasta el momento el gobierno del estado no le ha querido dar solución.

La vocera de la organización Yolanda Ruiz Cruz, comentó que otra exigencia es que se haga justicia por el asesinato de Luis Armando en abril de 2019, al igual que para Ernesto Cernas García, quien fue desaparecido en mayo de 2018, en ambos casos dijo, no hay avances en las investigaciones.

También piden respeto y cumplimiento de las medidas cautelares para los desplazados de San Miguel Copala, a quienes los sacaron de su pueblo en el 2010 de manera violenta, en todo este tiempo estas personas viven en las calles, en el zócalo y en los bajos del palacio de gobierno, violentando de esta manera sus derechos humanos.

Asimismo piden la cancelación de la sub estación eléctrica que se instaló en San Blas Atempa, la cual señalan empezó a construirse, sin haber consultado a los habitantes, esta sub estación dijo se encuentra dentro de los terrenos de varios pobladores, lo cual consideran como un abuso.

Ruiz Cruz comentó que también respaldan el derecho al trabajo para la Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores Salud (SINTS), quienes se han dedicado a la lucha a favor de la salud, sin embargo muchos de ellos han sido despedidos de manera injustificada y por ello han buscado el respaldo de “Sol rojo”.

La marcha partió de la fuente de las ocho regiones hacia la casa oficial en dónde realizarán un mitin, asimismo cabe mencionar que la organización realiza movilizaciones en varias regiones de la entidad, en la cuenca del Papaloapan, bloquearon la carretera 175 a la altura del paraje conocido como “la boca San Cristóbal”.

