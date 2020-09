Sol Rojo paraliza carretera que conecta a la Cuenca con los Valles Centrales

-Piden que sean tomados en cuenta los 5 puntos que demandan, enfocándose en las necesidades de los pueblos originarios.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Alrededor de las nueve de la mañana un grupo de personas de las comunidades de Cerro Marín, La Rinconada y Vega del Sol todos ellos integrante de la Organización Sol Rojo, se concentraron en el paraje conocido como la “Boca de San Cristóbal” para bloquear la carretera como una consigna que traían de la Dirigencia estatal, previo a la reunión que sostendrán con el Gobernador este miércoles.

Ahí mismo el representante de esta Organización Eliud Escobar Gómez, dijo que estas acciones son para hacer presión y hacer que se cumplan las demandas que el Gobierno no ha querido atender, enfocándose en la violencia de los Derechos Humanos a los pueblos originarios, así también la crisis que atraviesan el sector salud y apariciones con vida de sus líderes.

Aseguró que la situación que prevalece en el estado de Oaxaca no solo es responsabilidad del Gobierno del Estado, sino que de las 3 órdenes de Gobierno, que tienen que atender las necesidades de los pueblos que están siendo afectados por la pandemia, debido a que la falta de medicamentos es una de las necesidades que reclaman la clase más afectada.

En lo que respecta a los bloqueos de carretera, dijo que se seguirán dando de manera parcial en todo el Estado, hasta que se cumplan las demandas de sus representados.

