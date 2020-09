Se desconoce cifra exacta de desaparecidos en Oaxaca: Sabuesos Guerreras

-Esto se debe a que no se tiene una fiscalía especializada en el tema

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- María Isabel Cruz Bernal, representante de “Sabuesos Guerreras, en busca de personas desaparecidas” señaló que en Oaxaca no hay una cifra exacta de cuántas personas desaparecidas hay en la entidad, toda vez que no hay un fiscal especializado en este tema.

Señaló que desde hace dos años han estado investigando y son alrededor de 145 o 180 los desaparecidos tan solo en el municipio de Oaxaca de Juárez, asimismo, dijo que en cada región hay un área de desaparecidos, por lo cual no se sabe en realidad, cuantos desaparecidos hay en total en el estado.

Además, mencionó que Oaxaca no tiene un comisionado estatal por lo que ellos están al pendiente de que se instituya, ya que es importante para las familias de los desaparecidos.

Asimismo, expresó que Sinaloa, es el segundo estado con fosas clandestinas, sin embargo, esto se ha destapado gracias a que las familias se han levantado para exigir justicia por sus desaparecidos.

Por otro lado, argumentó que vivimos en un país donde no pasa nada y mencionó que el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no habría ni un desparecido más, sin embargo, se ha triplicado el número de desaparecidos en el país.

“Compete a los tres ámbitos de gobierno, también a nosotros como sociedad nos compete involucrarnos y no esperar a que alguien más sea desaparecido o tener un familiar desaparecido” mencionó.

Además, expresó que el trabajo de la defensoría de los derechos humanos ha sido a veces a favor del estado, a veces en favor del delincuente y muy pocas veces en el lugar de las víctimas.

Cabe mencionar que hay entre 75 mil y 80 mil desaparecidos en todo el país, así como también se tienen 37 mil a 40 mil, cuerpos sin identificar.

