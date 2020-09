Podría ayuntamiento tener concesión del muro de Tuxtepec, no descartan desalojar



-El Síndico informó que la próxima semana van a informar sobre los avances en la CONAGUA

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La invasión del muro boulevard es un problema que últimamente ha resonado mucho y más debido a que los deportistas de Tuxtepec han iniciado una reforestación, pero además porque han emprendido una lucha para evitar que sigan invadiéndolo, sin embargo a decir del Síndico Procurador Juan Luis Sánchez Marín, podrían desalojar a los invasores.

El Sindico, explicó que a más de año y medio de solicitar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la concesión del muro, y ya tienen una respuesta pero será en próximos días que informen de lo que les dijo la dependencia federal, “estamos muy avanzados y tenemos buenas noticias para Tuxtepec”, dijo.

Así mismo, agregó que una vez que dan a conocer la situación legal en la que se encuentra el muro, van a tomar decisiones y para esto piden el apoyo de la población, ya que al cuestionársele sí podrían desalojar dijo “son parte de las acciones que te comento, pero no lo puede hacer Juan Luis Sánchez directamente, no lo puede hacer Noé Ramírez, directamente es algo que se tiene hacer como cuerpo colegiado , obviamente los regidores van a conocer del tema y a raíz de esto vamos a tomar las decisiones”.

El Síndico, aunque no dio a conocer los pasos de servidumbre que se tienen concesionados en la zona del muro, enfatizó que sí cuentan con esta información pero será en su momento que den a conocer todos estos datos, “sí tenemos los datos, pero te vuelvo a comentar vamos a necesitar el apoyo de Tuxtepec y respaldar las acciones que vamos a emprender”.

