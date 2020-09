Movimiento Celeste Oaxaca, se manifiesta en el congreso local

-Manifestaron estar en contra de la iniciativa para modificar la ley de salud para que se puedan realizar abortos en hospitales públicos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Movimiento Celeste Oaxaca, se manifestaron en las afueras del recinto legislativo para manifestar su rechazo a la iniciativa que propone la Diputada Local Magaly López, para reformar la ley de salud para que se puedan realizar abortos en las instituciones de salud públicas.

Señalaron que esta propuesta manifiesta únicamente el interés político que pueda tener la legisladora, asimismo mencionaron que Oaxaca es un laboratorio político en el que se promueven leyes de este tipo, sobre todo porque se fomenta en los jóvenes a que tengan una vida sexual sin medir las consecuencias que puede traer.

Agregaron que en Oaxaca están a favor de salvar vidas y afirmaron que nunca se les tomó en cuenta ni se les cuestionó sobre esta ley, que busca matar a un bebé que no se puede defender, además de poner en riesgo la vida de la madre, pues toda operación lleva un riesgo, incluso mencionaron que es mejor invertir recursos en materia de prevención y atención perinatal, en lugar de promover una ley a favor del aborto.

Además comentaron que esta ley a favor del aborto es atentar contra la vida de un ser humano que no puede defenderse y es que explicó que muchas pruebas científicas se ha comprobado que la vida empieza desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, sin embargo mencionaron que se usan argumentos simplistas para sustentar la iniciativa.

Añadieron que se manifiestan para que los legisladores escuchen la voz del pueblo de Oaxaca que en su mayoría está a favor de la vida, incluso dijeron que en varias encuestas que se han realizado, los resultados son a favor de la vida y en contra del aborto.

En caso de que no escuchen la voz del pueblo, los legisladores estarían traicionando a la población y evidenciarían que solo desde su curul favorecen a sus intereses personales, asimismo dijeron que una ley que llaman “progresista”, no quiere decir que fomente el progreso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario