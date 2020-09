Inicia IEEPO Jornada Estatal de Capacitación a Distancia 2020-2021 para la profesionalización de directivos y docentes

-El director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, inauguró estas actividades en las que se impartirán tres diplomados y 13 talleres para 3 mil figuras educativas de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de septiembre de 2020. Con la participación de directivos, supervisoras y supervisores de educación básica, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, inauguró la Jornada Estatal de Capacitación a Distancia 2020-2021: “Herramientas pedagógicas y didácticas ante el reto de la educación a distancia”, en la que participarán 3 mil figuras educativas del estado.

En un encuentro virtual, el Director General del IEEPO, expuso que a través de esta capacitación se busca la profesionalización de directivos y docentes, y con el apoyo de las herramientas pedagógicas y didácticas en la educación a distancia, se fortalecerá el desarrollo del pensamiento matemático y científico, lenguaje y comunicación, habilidades socioemocionales, educación financiera y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para el logro de los aprendizajes significativos en el contexto de la contingencia por el COVID-19.

Señaló que cada año, el IEEPO, a través de la Subdirección General de Servicios Educativos, brinda a las maestras y maestros de Oaxaca capacitaciones y herramientas tecnológicas, así como socioemocionales necesarias para apoyar a que las niñas, los niños y jóvenes oaxaqueños cursen a distancia y en su momento, de manera presencial con todos los protocolos sanitarios, el actual ciclo escolar 2020-2021.

Refirió que esta jornada consta de tres diplomados y 13 talleres para 3 mil supervisoras, supervisores, directoras, directores y docentes de Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Indígena y Educación Especial, la cual se desarrollará de septiembre de 2020 a febrero de 2021, dando acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa y a la planeación estratégica para el regreso a clases presencial.

Se abordarán para ello las siguientes áreas del conocimiento: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Científico, Educación Financiera, Nuevas Tecnologías y Habilidades Socioemocionales. Se impartirán en diversas plataformas virtuales, institucionales y públicas como Zoom, Meet y YouTube y se abrirán a cerca de 100 grupos de atención vía WhatsApp en donde también se otorgará asesoría y retroalimentación personalizada.

Con esta jornada, destacó, se brinda un reconocimiento al magisterio oaxaqueño, a la labor de supervisoras, supervisores, directoras y directores al frente de los colectivos escolares, por su labor en la planeación y contención de los equipos de trabajo, los cuales son fundamentales para enfrentar los desafíos actuales.

“Mi reconocimiento a la labor de las maestras y maestros que se han mantenido cerca de sus alumnas y alumnos, rebasando la distancia física a la que obliga la pandemia, así como al trabajo que desempeñan las madres, padres, tutores y cada familia que se suma a la responsabilidad colaborativo”, resaltó.

Durante la jornada, se contará con la participación de especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), la Unidad Regional Pacífico Sur del CIESAS, el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación A.C., y del Centro de Crecimiento en Humanismo, así como expertas y expertos independientes del país.

Así también, mediante los acuerdos institucionales de colaboración, se accederá a la oferta de capacitación autogestiva de Nacional Financiera, el Museo Interactivo de Economía y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En la primera sesión sincrónica, se impartió el Diplomado en Liderazgo Calidad y Competencias Directivas, por académicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y fue dirigido a 150 agentes educativos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de fortalecer la responsabilidad académica de supervisores y directores de escuelas públicas de educación básica de la entidad y promover estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje significativo de los escolares.

La decana asociada de Educación Continua e Internacionalización de la Escuela de Humanidades y Educación del ITESM, Ana Cecilia Torres González, dio a la bienvenida a las y los participantes y la directora de Educación para el Desarrollo y profesora del Departamento de Educación de la Escuela de Humanidades y Educación de este mismo instituto, Sofialeticia Morales Garza, realizó la presentación del Programa Académico y Estrategias de Liderazgo Dialógico en el Contexto de la Pandemia.

Así también, la directora de Innovación para el Sistema Educativo del ITESM, Karina Elizabeth Martínez Argüello, expuso el Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey: práctica para acceder a la plataforma educativa, explicación del sistema de tutorial y metodología del trabajo.

