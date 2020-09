INE pide a Asociaciones Civiles, respetar tiempo para promocionarse

-En estos momentos, dijo la Vocal, aún no pueden hacer proselitismo político ya que todavía no son tiempos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A menos de un año que se lleven a cabo las elecciones, en donde se renovarán la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; en el municipio ya se ven aspirantes que están empezando a hacer proselitismo político a través de Asociaciones Civiles, ante esto la Vocal Ejecutiva de la 01 Junta Distrital del INE Diana Karen Acosta Ruelas, pidió respetar los tiempos que marca la ley.

Señaló que para las campañas y precampañas, así como las candidaturas independientes ya hay fechas, sin embargo por ser hasta diciembre, en estos momentos no pueden empezar con su proselitismo político.

Por lo que invitó a los presidentes de estas A.C respetar los periodos para precampañas y campañas, y hasta ese entonces hacer pública su imagen, por lo que confía en que van a respetar estas fechas.

Así mismo, reiteró que los Partidos políticos tienen el derecho de denunciar, y se les dará seguimiento a estas quejas, en caso de que los tiempos no se respeten por parte de alguien que aspire a un cargo de elección popular.

Señaló que a nivel federal, el consejo General ya sesionó por primera ocasión el 7 de septiembre, con lo que se da inicio a este proceso electoral 2020-2021, y será a nivel estatal que en Noviembre se instale el consejo local, y posteriormente los Consejos distritales, en los primeros días de diciembre.

Así mismo en lo que respecta a la Junta Distrital, solo se renovará una vacante, ya que los consejeros que fungieron en el proceso local anterior, fueron acreditados para 2 proceso, y por lo tanto van a repetir en este proceso que se aproxima, sin embargo solo será renovado un espacio que le corresponde a una mujer .

