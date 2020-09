Firman IOAM y Registro Civil en Oaxaca, convenio para otorgar actas de extranjería a familias migrantes

-El objetivo es que niñas, niños y adolescentes que nacieron en la Unión Americana, obtengan su acta de extranjería de forma gratuita

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de septiembre de 2020.-Construir acciones que eleven la calidad de vida de los oaxaqueños es la intención de la firma de convenio que el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), y la Dirección del Registro Civil, realizaron para que niñas, niños y adolescentes que nacieron en la Unión Americana, obtengan su acta de extranjería de forma gratuita.

Los titulares de ambas dependencias, agradecieron el apoyo y respaldo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, Ivette Morán de Murat, al tiempo que, señalaron, este convenio permitirá que los beneficiarios acrediten la doble nacionalidad (México-Estados Unidos), y que les da a las y los niños y jóvenes de Oaxaca la certeza jurídica plena y el respeto del derecho que la Constitución les otorga.

La directora general del IOAM, Aida Ruiz García, resaltó que por indicaciones del Gobernador y la Presidenta del Sistema DIF Estatal, el instituto a su cargo trabaja constantemente y de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de brindar una atención especializada a las y los migrantes oaxaqueños y sus familias.

En tanto. el director del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes, dijo que gracias a las acciones del Gobernador y su esposa Ivette Moran de Murat, es posible que los niños de hijos migrantes tengan de forma gratuita un documento cuyo trámite asciende a poco más de 10 mil pesos y puedan crecer con más opciones de desarrollo.

“En Oaxaca debemos crear sinergia, hacer equipo, construir puentes en favor de la niñez para que crezcan y alcancen su máximo potencial de desarrollo, esa es la prioridad de todas las acciones que realiza el gobierno estatal”, dijo Hernández Fuentes.

Explicó que la emisión de un acta de extranjería requiere la inserción de extranjería, la traducción de acta, la foto copia certificada, y la apostilla tradicional, proceso cuyo costo fue condonado a beneficio de la niñez migrante binacional de Oaxaca, para que puedan acceder a mejores servicios básicos como educación y salud.

“Con esta acción estamos creando puentes para que los futuros profesionistas de Oaxaca tengan un documento de vida que les de certeza jurídica, los reconozca como oaxaqueños y ciudadanos extranjeros, proteja sus derechos y sea una oportunidad para una vida mejor”, afirmó el Director del Registro Civil.

En este sentido, la titular del IOAM agradeció el apoyo y respaldo del director del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes, ya que mediante la firma de este documento y la suma de esfuerzos entre ambas instituciones, se brinda una atención acorde a las necesidades y exigencias de las comunidades de una forma integral y segura, principalmente, en tiempos donde la crisis por la COVID-19, afecta considerablemente a los connacionales que radican en el vecino país.

Puntualizó, que el apoyo del Mandatario Estatal y la coordinación permanente con el Registro Civil, representa el compromiso de esta administración de continuar trabajando conjuntamente en acciones a beneficio de la comunidad migrante.

