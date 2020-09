Exige Congreso de Oaxaca, rescate y ayuda para damnificados por lluvias

-Principalmente son daños en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y la Mixteca.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de septiembre de 2020.- El Congreso de Oaxaca demandó al gobierno del Estado atender de manera urgente e inmediata a las personas damnificadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en las regiones de la Mixteca y la Cuenca del Papaloapan.

Al aprobar un exhorto durante la sesión ordinaria de este miércoles, la representación popular solicitó a los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, enviar de manera urgente e inmediata cuerpos de rescate y ayuda a las zonas afectadas.

Esto en virtud de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Valle Nacional y las afectaciones causadas por las lluvias en comunidades como Río Chiquito, Cerro Caliente, La Alicia, Paso San Jacobo, Playa Limón y Río Mando.

Los puntos de acuerdo promovidos por la diputada, Victoria Cruz Villar y el legislador, Saúl Cruz Jiménez, piden a las autoridades solicitar la emisión de la declaratoria de desastre natural, para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Los municipios que se requiere sean atendidos, son San Juan Cotzocón, Santiago Zacatepec, Santiago Choapam, San Juan Lalana, San Juan Comaltepec y Totontepec Villa de Morelos, en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y Mixteca.



