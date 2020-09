Conmemora Gobierno de Tuxtepec 76 Aniversario de la inundación de 1944

-Unidos como lo hicieron para salir de la tragedia de la inundación, también saldremos adelante de esta pandemia: Juan Luis Sánchez Marín

Tuxtepec, Oax.- Este miércoles, el Gobierno Municipal recordó el trágico episodio que vivió esta ciudad durante la inundación de 1944, marcando un parteaguas en el Tuxtepec del antes de la avenida y el que resurgió a partir del acontecimiento con el apoyo de personas altruistas y el trabajo de su gente abriéndose paso hacia el desarrollo y el progreso hasta convertirse en la capital de la región de la Cuenca del Papaloapan y la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca.

En esta conmemoración las autoridades municipales rindieron homenaje a quienes perdieron la vida, sobrevivientes, así como a aquellas personas que de manera altruista y desinteresadamente apoyaron para que Tuxtepec saliera adelante de la catástrofe que provocó la creciente del río Papaloapan, destacando la gran ayuda del Hijo Predilecto de Tuxtepec, Francisco Rodríguez Pacheco.

El acto conmemorativo inició en el parque “Cincuentenario”, en donde guardando todos los protocolos sanitarios que exige la pandemia del Covid-19, se colocó una ofrenda floral en el monumento a las víctimas de la inundación del 44, a los héroes públicos y anónimos que ayudaron a sus hermanos en esta tragedia y que fueron de gran apoyo para la sobrevivencia de los habitantes de esta ciudad durante esta contingencia que devastó a Tuxtepec.

En este lugar, la regidora de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Castro González, afirmó que: “Tuxtepec vive nuevos retos que no debe bajo ninguna circunstancia olvidar lo que ha sido, los momentos de sufrimiento de donde se desprendieron grandes enseñanzas y que hoy más que nunca son de gran utilidad para enfrentar la pandemia”.

“Trabajar en comunidad significa trabajar con unidad, con lo mejor de nuestros talentos y destrezas, así como lo hicieron nuestros abuelos en 1994, así estamos obligados a seguirlo haciendo”, enfatizó la concejal.

Al concluir este homenaje, los asistentes se trasladaron al monumento erigido a Don Francisco Rodríguez Pacheco, benefactor de Tuxtepec, en donde ya se encontraba la señora Rosa María Pacheco en representación de la familia del benefactor de Tuxtepec, para realizar una guardia de honor y depositar una ofrenda floral. En este acto también se contó con la asistencia de los integrantes del Comisariado Ejidal encabezados por su Presidente, Gilberto Mares Andrade, y autoridades educativas.

En su mensaje, el Síndico Procurador, Juan Luis Sánchez Marín, quien estuvo en representación del Presidente Municipal, Noé Ramírez Chávez, dijo que “hoy tenemos la oportunidad de ser un héroe sin capa, así como lo fue Francisco Rodríguez Pacheco durante la inundación, de dar en la medida de las posibilidades de cada uno de los tuxtepecanos a quien lo necesita en esta difícil situación en la que se encuentra Tuxtepec a causa de la pandemia”.

Afirmó que en el Gobierno Municipal están preocupados y ocupados por la salud, y por ello han aprobado medidas que “no podrán ser posibles si el pueblo no participa porque la única medida para salir de esta situación es el que todos nos unamos, cuando tengamos el valor de hacer las cosas y no hacer caso a quien lo cuestiona, nuestro deber como ciudadanos es hacer algo por los demás”.

“Atrévete a ser algo por Tuxtepec, atrévete a ser algo por tu familia, por la sociedad y este Gobierno se atreve a hacer acciones que contribuyan a mejor la salud de los tuxtepecanos”, subrayó.

Cabe mencionar que la reseña de los trágicos acontecimientos de 1944 en Tuxtepec estuvo a cargo del maestro Tomás García Hernández y que en este sitio se presentó una muestra del pintor Rubén Soriano, alusiva a la inundación del 44.

