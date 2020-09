Advierten los SSO la presencia de COVID-19 en etapa activa en 101 municipios de la entidad

-A la fecha se tiene mil 411 defunciones y 15 mil 802 casos acumulados

-Oaxaca de Juárez, con mayor incidencia de contagios; reporta 53 en las últimas 24 horas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de septiembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron este 22 de septiembre que la entidad alcanzó los 15 mil 802 casos y mil 411 muertes por COVID-19 de manera acumulada, tras confirmarse 162 nuevos contagios y 16 fallecimientos más en las últimas 24 horas.



Así como 573 casos activos y 726 personas sospechosas en espera de resultados, lo anterior fue informado por el director de Atención Médica de la dependencia, Erick Azamar Cruz, durante el informe técnico epidemiológico de la pandemia.



En representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, el funcionario confirmó que a la fecha se han recuperado 13 mil 818 pacientes de la enfermedad respiratoria, cifra que representa el 87.4% del global de personas contagiadas; y se tiene un registro de 101 municipios con la presencia del virus en etapa activa.



Asimismo, destacó que hoy fueron 52 localidades que presentaron casos nuevos, encabezando la lista Oaxaca de Juárez con 53, Santa Lucía del Camino 15, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo seis, San Jacinto Amilpas cinco, por mencionar algunos.



A su vez, precisó que de las 573 personas que enfermaron en los últimos 14 días, el mayor número de casos se concentran en Oaxaca de Juárez con 117 pacientes, que representa el 20.4% del total de contagios activos, seguido de Santa Lucía del Camino con 36 reportes, ambas zonas en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales.



En cuanto a las muertes, detalló que el grupo de edad más afectado es el de 65 años y más con 632 decesos, y respecto a la incidencia de positivos, el mayor número de contagios se concentra en las personas de 25 y 44 años con siete mil 201 pacientes.



Especificó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales notificó 10 mil 541 positivos y 680 fallecimientos; Tuxtepec mil 671 y 242 víctimas fatales; Istmo mil 586 y 276 muertes, Mixteca mil 008 y 98 decesos, Costa 691 y 74 víctimas mortales, Sierra 305 y 41 fallecimientos.



El director de Atención Médica puntualizó que del acumulado de casos, 751 son de personal médico, 990 personal de enfermería y 730 de otras áreas. Respecto a la ocupación hospitalaria, este martes se encuentra al 34.9%.



Agregó que a la fecha del global de confirmados, tres mil 335 han requerido hospitalización y 12 mil 467 han sido pacientes ambulatorios, ya que presentaron la enfermedad en etapas leves.



Finalmente, invitó a la ciudadanía a cuidar a la familia llevando a cabo de manera correcta las acciones de higiene y autocuidado (lavado de manos con agua y jabón, así como el uso correcto del cubrebocas), principalmente proteger a los grupos vulnerables como son: pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y mujeres embarazadas.



