A casi un año de despenalizar el aborto, buscan que haya garantías para practicarlo

-Quieren que sea seguro y gratuito y que además no sea discriminatorio



Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 25 de septiembre el 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en despenalizar el aborto, y a casi un año aún no se le dan las garantías a las mujeres Oaxaqueñas para que se practiquen el aborto, por la Diputada Local Magaly López Domínguez señaló que busca que haya las garantías para que sea libre, seguro y gratuito.

Explicó que en este año, no se ha garantizado este derecho a la salud, por lo que presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud, agregando un capitulo exclusivo sobre el aborto legal “consta de 4 artículos, con la finalidad de que se les pueda garantizar a las mujeres el acceso a la salud de manera gratuita, y que no sea de manera discriminatoria”.



Así mismo, dijo que se busca firmar además un convenio con clínicas particulares para que haya una estadística de clínicas públicas y privadas sobre los abortos que se realicen en Oaxaca.



La Diputada Local, enfatizó que a un año no se tiene una estadística de cuantos abortos se han realizado en Oaxaca, por lo que esperan que una vez que la Comisión de Salud, dictamine esta iniciativa, espera que se den las garantías a las mujeres que se quieran hacer un aborto.



Con esta iniciativa, señaló que se busca que cuando una mujer acuda a practicarse una borto, no le den un sermón religioso como ya se dio un caso, “le dieron un sermón religioso, se tiene que evitar eso, esta iniciativa también propone que se informe a las mujeres de manera clara y oportuna, con perspectiva de género”, finalizó.

