WhatsApp autodestruirá imágenes y videos en nueva función

-WhatsApp implementará la función en donde las imágenes y los videos enviados, se podrán autodestruir después de que el receptor los reciba, de acuerdo con el sitio WABetaInfo.



Fuente Msn

El objetivo de esta nueva función es proteger la privacidad de los usuarios mediante esta opción que permite que las imágenes o videos se destruyan después de un tiempo determinado.

Las imágenes y videos tampoco se podrán previsualizar en el chat, sino que aparecerán bajo un icono que el receptor deberá abrir.

Además este tipo de contenido tampoco se guardará en el teléfono, aunque por el momento no avisará a la persona que mandó el contenido si tomaron captura de la pantalla o no.

Por ahora se trata solamente de una prueba en la versión beta de la aplicación en Android que incluye una opción llamada “Expiring Media” .

Hasta el momento no se sabe cuando estará disponible esta función para todos los sistemas operativos.

Otras nuevas funciones de WhatsApp

WhatsApp ha decidido que ya no permitirá que se realicen capturas de pantalla de los chats, en busca de mejorar y fortalecer la privacidad de sus usuarios.

Este cambio podría verse reflejado en las próximas actualizaciones de la aplicación en su versión Beta, durante las próximas semanas.

Además de ya no permitir las capturas de pantalla, a este cambio también se le une la activación de la aplicación a través de la huella dactilar. Una actualización que está disponible para los dispositivos iOS pero que se dice pronto también podrán acceder a ella los usuarios de Android.

WhatsApp también trabaja en mejoras para la función de búsqueda dentro de las conversaciones de los chats añadiendo elementos que permiten filtrar las búsquedas. Con esto se puede determinar si se buscan imágenes, texto, video, GIF, audio, documentos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario