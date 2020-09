Tuxtepecano recibe presea Miguel Hidalgo, tras luchar contra el covid

-Agradeció este reconocimiento y pidió seguir luchando contra el Covid

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 16 de septiembre el Gobierno Federal, reconoció el trabajo de 58 elementos del personal de salud, que durante estos últimos meses han luchado contra el covid, a éstos se les entregó la Presea Miguel Hidalgo, considerada la más alta de nuestro país, y fue el Tuxtepecano Gonzalo Martínez Mariano, quien también fue condecorado.

Gonzalo Martínez Mariano, originario de Tuxtepec y actualmente es enfermero del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y en el Hospital de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), y dijo sentirse complacido por servir al país, pero sobre todo al estado de Oaxaca.

Explicó que esta presea que recibió fue el resultado de su trabajo, y tras una convocatoria decidió inscribirse y fue la opinión y experiencia de los familiares de los pacientes que estuvieron hospitalizados, lo que lo ayudó a recibir esta presea, por lo que agradeció y se sintió complacido de ayudar al país, pero especialmente al estado, ya que no solo fue en los hospitales, también acudía a los domicilios a atender a los pacientes.

Así mismo, llamó a los ciudadanos a seguir con la recomendaciones para evitar que haya más casos de covid, y no bajar la guardia, y sobre todo cuidar a la población vulnerable, pero también pidió el reconocimiento a todo el personal de salud que han luchado diariamente contra esta enfermedad.

El Enfermero en cardiología, estudió en el conalep plantel Tuxtepec, actualmente está adscrito a terapia intensiva del área covid del HRAEO, también es Fundador de la Sociedad de Diplomados de Alta Especialidad Clínica de Oaxaca (SDAEC), y lleva 14 años trabajando en varios hospitales de Oaxaca y en algunas universidades, además es ponente nacional e internacional y aseguró que el compartir experiencias y conocimientos son parte importante para ellos como profesionales de la salud.

