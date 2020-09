¡Se le chispoteó! Revelan el nombre real del “Chavo del ocho”

-El “Chavo del ocho” se colocó como uno de los programas más populares de la televisión.

El nombre real del “Chavo del ocho” es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi… El verdadero nombre del personaje era uno de los enigmas mejor guardados de la serie que creó Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, hasta que su creador decidió revelarlo hace años a los seguidores del programa a en el libro “El Diario del Chavo del 8”.

El humorista mexicano optó por revelar algunos secretos del programa que alcanzó fama mundial de la mano de grandes actores, como Florinda Meza, Edgar Vivar, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves, entre otros.

¿Por qué “el Chavo del ocho” vivía solo en la vecindad?

Poco a poco se han ido develando algunos secretos del programa de Gómez Bolaños, como la razón de la ausencia de los padres del “Chavo del ocho”, pues, de acuerdo con el texto de “Chespirito”, que salió a la luz en 1995, el niño que andaba todo remendado era huérfano, ya que su madre había muerto.

La teoría señala que la mamá del pequeño perdió la vida durante un segundo parto, en el que dio a luz a la pequeña hija de “Don Ramón”, es decir, que el “Chavo” y el personaje de María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina”, son medios hermanos.

La vecindad del “Chavo del ocho” es uno de los programas del humorista mexicano que más fama logró. Las historias que contó se colocaron en el gusto de la gente, generación tras generación. El público se encariñó con todos los personajes, desde la “Bruja del 71” hasta el temido casero “Señor Barriga”.

Además del nombre del “Chavo del ocho”, las historias de los personajes siempre guardaron ciertos misterios y secretos que, al paso de los años, han ido quedando al descubierto, como la razón de la ausencia del padre de “Quico”, el niño presumido y cachetón que sueña con que el “Profesor Jirafales” sea su nuevo papá.

Lo cierto es que los fanáticos ya no podrán reírse con las ocurrencias de los personajes creados por “Chespirito”, pues éstos salieron del aire, por un problema legal, lo que causó gran tristeza entre los que formaron parte de ellos, como la actriz María Antonieta de las Nieves, “la Chilindrina”.

Incluso, la viuda de Gómez Bolaños, Florinda Meza, señaló que es casi imposible que se dé marcha atrás en esa decisión.

Lo cierto es que, con o sin nombre, el “Chavo del ocho” seguirá siendo el consentido de los fanáticos.

