Programa “Aprendiendo a amar a México” compartirá cultura y magia de Oaxaca

-El segmento especial dedicado a la entidad como parte de la programación de Aprende en Casa II, se transmitirá este martes 22 de septiembre a las 14:00 horas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de septiembre de 2020.- La diversidad cultural y el mosaico de costumbres, fiestas y tradiciones, monumentos históricos y atractivos turísticos que distinguen a Oaxaca y que la administración del gobernador Alejandro Murat ha dado gran impulso, se presentarán este martes 22 de septiembre, en el segmento “Aprendiendo a amar a México”, que forma parte de la programación de Aprende en Casa II.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, invita a las y los estudiantes de nivel básico, a sus familias y a la sociedad en general a sintonizar de 14:00 a 15:00 horas, la emisión especial que se transmitirá en los canales 9.1 y 9.2 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

En el programa dedicado a nuestra entidad, la abuela Vicenta compartirá con su nieta Donají el alma y riqueza cultural de las ocho regiones en una amena charla desde su vivienda -en el antiguo barrio de Xochimilco-, donde se conjugan la imaginación, los libros, la música, recuerdos y anécdotas.

La historia de Monte Albán, uno de los centros ceremoniales más importantes de Oaxaca, las artesanías, personajes ilustres, lugares emblemáticos, tradiciones y fiestas importantes van llevando la plática sobre el mosaico y la gama inmensa de temas y atractivos que cada lugar y cada pueblo del territorio estatal ofrece, digna de ser descrita y visitada.

También, en el segmento, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio la oportunidad de producir a cada estado, tiene intervención un alebrije, figura ícono de la entidad, que con sus conocimientos enriquece la charla entre la señora Vicenta y Donají, una niña de ocho años que se maravilla con los relatos que su abuela le comparte.

En apoyo al Ciclo Escolar 2020-2021, la SEP trazó la propuesta: Regreso a Clases. Aprende en Casa II. Dentro de la barra programática, con horario de lunes a viernes, de 14:00 a 15:00 horas, se incluyó “Aprendiendo a amar a México”, un espacio para presentar contenidos regionales y poner al alcance de las familias mexicanas la diversidad cultural, costumbres, tradiciones y visiones del mundo que existen en todo el territorio nacional.

La iniciativa a la que el Gobierno del Estado, a traves del IEEPO se sumó, puede ser vista también por Facebook Live: Televisión Educativa Mx, y por YouTube Live: Televisión Educativa, el canal Ingenio TV en el 14.2 de televisión abierta y sistemas de cable, entre otros canales.

