Pide edil que Jocotepec, sea declarado zona de emergencia

-Las fuertes lluvias han afectado a comunidades como La Alicia, Paso de San Jacobo, Monte Negro, Nuevo San José Río Manzo, Río Chiquito y Tepinapa.

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este martes el presidente Municipal de Santiago Jocotepec, Rigoberto Carlos Escárcega Pérez, solicitó una audiencia con el gobernador del Estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, para plantear las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en su municipio.

El edil, mencionó que debido al mal tiempo aproximadamente 12 mil personas han sido afectadas, sin embargo, hasta el momento no se reportan personas en albergues.

Asimismo, dijo que ya se encuentran trabajando para dar mantenimiento en las calles, así como también se está realizando un programa de sanitización y fumigación, debido a los mosquitos del dengue.

Por último, señaló que aproximadamente más de 3,500 casas han sido dañadas por estas lluvias y detalló que cada año se registran afectaciones en el municipio debido a la zona, principalmente en las comunidades de La Alicia, Paso de San Jacobo, Monte Negro, Nuevo San José Río Manzo, Río Chiquito y Tepinapa. Asimismo, mencionó que el desbordamiento del “arroyo chiquito” es el que afecta al municipio

Cabe mencionar, que el presidente dio a conocer que el coordinador de protección civil en el municipio, ya ha reportado al coordinador estatal sobre la contingencia que viven sus habitantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario