Olvidado el ecocidio del Río Tonto, a pesar de pronunciamientos para dar con los responsables

-Aunque hubo la denuncia a nivel local y federal, no se ha hecho nada a pesar de que ya pasó más de un año



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El 20 de junio del año pasado, los pobladores de Las Peñitas denunciaron una segunda mortandad de peces, en ese entonces fueron varios legisladores y ciudadanos, los que se sumaron y aunque hubo el compromiso de muchos en dar con los responsables, hasta el momento no se ha hecho nada, para evitar que siga la contaminación a estos afluentes de la zona.



El presidente de ECAFFS, Lázaro Ramón Cruz Ferreti, dijo que a pesar de que hubo el pronunciamiento de legisladores locales y federales, y de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) iba a investigar, además de que se hicieron varios estudios, hasta el momento no se ha hecho nada, a pesar de que hubo el compromiso hacia la comunidad de que se daría con los responsables, lo que a su vez provoca la desconfianza de los habitantes en creer en las instancias necesarias y sobre todo en los legisladores.



Dijo que hasta el momento sigue sin pasar nada, y que lo que preocupa como ECAFFS es que vuelva a ocurrir y no se le dé el seguimiento y sobre todo no se dé con los responsables, pero también que preocupa que los habitantes no denuncien, ya que saben que no hacen nada cuando vuelva a ocurrir un ecocidio.



Esta mortandad que ocurrió en junio del 2019, fue la segunda que se dio a conocer en el río Tonto a la altura de las Peñitas, y se hizo más ruido que en la primera que ocurrió en el 2015 porque en la cámara de diputados hubo una proposición con punto de acuerdo relativo a la implantación de medidas para sanear el río Tonto, pero además para sancionar a los responsables; así mismo en el congreso Local se presentó un punto de acuerdo en el que se exhortó a los titulares de la PROFEPA y la CONAGUA, resolver la problemática que existía, refiriéndose a la mortandad de peces, y hasta el momento eso pasó al olvido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario