Obras de renovación de tuberías de agua potable en Tuxtepec, concluirían hasta diciembre 2021

-Gran parte del presupuesto del segundo paquete de obras, fue destinado al servicio del vital líquido

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- El regidor de obras públicas de Tuxtepec Vicente Morales, dijo que los trabajos de renovación de tuberías de agua potable se llevarán a cabo por sectores, dependiendo el pozo que suministra este líquido a cada colonia y así, evitar un corte prolongado del servicio y con tentativas de concluir esta obra hasta diciembre del 2021.

Destacó que estos trabajos que interfieren con la circulación en los puntos en que se realizan las obras, estarán debidamente señalizados para evitar accidentes, ya que las cuadrillas vienen trabajando de manera definida, hay quienes rompen el concreto, otra cuadrilla realiza el cambio de tuberías y el último grupo será el que se encargue de resarcir lo excavado.

Vicente Morales, indicó que dentro del segundo paquete de recursos aprobado para obras públicas en Tuxtepec, llevan un 90% de avances en los trabajos dentro del municipio, destacando que la mayor parte de este presupuesto fue destinado al servicio de agua potable por iniciativa del presidente Noé Ramírez Chávez, para surtir del vital líquido a los tuxtepecanos.

Finalmente agradeció a la población que por el momento se ve afectada ante esta obra, en el libre tránsito a sus domicilios y las molestias que conlleva la presencia de maquinaria, exhortando que este será un beneficio duradero ya que el sistema de suministros ya estaba por colapsar, y era necesaria la intervención.

