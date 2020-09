Oaxaca regresará a semáforo amarillo, al reducir contagios de covid: Murat

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, anticipó que Oaxaca podría regresar al semáforo epidemiológico amarillo, ya que se ha logrado reducir el número de hospitalizados y los decesos por contagio de Covid-19.

Dijo que ello implica que el reto de mantener el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, ha servido y precisó que hace 45 días, se tenía un registro de 400 pacientes hospitalizados y esta última semana se reportan menos de 180 casos, mientras que los decesos reportan una considerable tendencia a la baja de más del 35 por ciento.

Mencionó que en Oaxaca la gente ha aprendido a vivir en la nueva normalidad, valiendo sus propios protocolos de prevención como guardar el distanciamiento social, mantener el lavado frecuente de manos además de utilizar permanentemente el uso de cubre bocas desde la nariz, hasta la barbilla.

Murat, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia, por que la pandemia va durar, “por que no se ve pronto que avance el tema de la vacuna y esta contingencia va durar otros 6 meses más al menos”, por lo que llamó a seguir manteniendo los protocolos de prevención tanto afuera de casa como dentro de la misma, ya que también hay casos donde las medidas de cuidados se relajan en algunos hogares, entre familiares y amigos.

Dijo que no hay que confiarse y urgió seguir con los protocolos de autoprotección que hubo incluso, cuando se estaba en semáforo rojo en la etapa del confinamiento.

Murat reportó que para seguir las medidas de mitigación, se ha determinado un plan sanitario institucional, que ha sido reconocido por el mismo gobierno federal.

Dijo que este esquema basado en mapas de calor, ha permitido focalizar los puntos de mayor contagios y es ahí donde se realiza una estrategia de prevención para mitigar los casos, como lo es realizando pruebas rápidas y ejercer labores de desinfección de espacios públicos, además de mantener la presencia permanente de brigadas médicas en las zonas.

Afirmó que la estrategia implementada en Oaxaca detonó el proyecto del modelo de Salud y Bienestar, cuya estrategia principal es tener la atención primaria a la salud en los 570 municipios, divididos en seis jurisdicciones: Valles Centrales, Istmo, Tuxtepec, Costa, Mixteca y Sierra.

“El objetivo del proyecto es limitar la propagación y daños de la enfermedad por covid-19 en el estado y fortalecer el seguimiento estrecho en primer nivel de atención”.

Dijo que a las localidades más alejadas en específico se les brinda capacitación dirigida a informar la prevención de covid-19 en coordinación con autoridades municipales e instancias federales.

Indicó que en promedio se realizan 105 consultas por día, en 60 hogares, donde han encontrado principalmente casos de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, mayores de 65 años y mujeres embarazadas.

De tal forma, dijo que hasta el momento han visitado 35 mil casas y realizado 3 mil 400 consultas, 631 pruebas de VIH.

“Las acciones conjuntas de los tres niveles de gobierno en esta cruzada hacen que baje a menos del 35 por ciento el promedio semanal de casos positivos y menos de 36 por ciento el promedio semanal de pacientes hospitalizados por covid-19”, resaltó.

INICIA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

El gobernador Alejandro Murat, dijo que ante las llegadas los frentes fríos, se ha intensificará una campaña de vacunación en la población civil para prevenir contagios por influenza AH1N! a finales de septiembre.

Comentarios

